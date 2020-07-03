На Москву и Подмосковье надвигаются сильный ливень, град и ветер

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МЧС предупреждает жителей Москвы Московской области о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 00.00 4 июля по Москве местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, сильный ветер 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Аналогичное экстренное предупреждение, но до 3.00 (мск) 4 июля также опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле, а управляя машиной, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, находясь на улице, необходимо укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также нельзя укрываться под деревьями.