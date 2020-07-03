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На Москву и Подмосковье надвигаются сильный ливень, град и ветер
МЧС предупреждает жителей Москвы и Московской области о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:08
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество

На Москву и Подмосковье надвигаются сильный ливень, град и ветер

17:08 03.07.2020
4977
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МЧС предупреждает жителей Москвы и Московской области о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 00.00 4 июля по Москве местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, сильный ветер 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.
Аналогичное экстренное предупреждение, но до 3.00 (мск) 4 июля также опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС РФ.
Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле, а управляя машиной, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Кроме того, находясь на улице, необходимо укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также нельзя укрываться под деревьями.
Водителям также советуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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