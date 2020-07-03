В КС Армении не пустили судью, которого хотят уволить

ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Полиция в пятницу не пропустила в здание Конституционного суда судью КС Гранта Назаряна, полномочия которого, по утверждению властей, прекращены в соответствии с поправками в конституцию, сообщил правозащитник, бывший замминистра юстиции страны Рубен Меликян, назвав эти действия незаконными.

Ранее власти Армении заявили, что по внесенным в конституцию поправкам с 26 июня глава КС Грайр Товмасян смещается с должности, а полномочия трех судей - Феликса Тохяна, Альвины Гюлумян и Гранта Назаряна – прекращаются. Бывший вице-спикер парламента, экс-глава минюста Арпине Ованнисян заявила, что власти не могут увольнять судей Конституционного суда, пока не внесены изменения в соответствующую статью закона о КС. Кроме того, четверо судей отмечали, что эта статья не была оспорена в Конституционном суде, не сочтена противоречащей конституции и не признана парламентом утратившей силу.

"Только что высокопоставленные офицеры полиции воспрепятствовали проходу в здание КС судьи Гранта Назаряна", - написал правозащитник в Facebook. По его словам, полицейские не привели правовой аргументации своих действий.

"Офицеры полиции (как минимум их командир) совершили преступление и не могут избежать уголовной ответственности, настаивая на том, что выполняли приказ. Напоминаю, что согласно статье 47 Уголовного кодекса "лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо незаконному приказу или распоряжению, несет ответственность на общих основаниях", - отметил Меликян. При этом он напомнил, что другое положение той же статьи освобождает от уголовной ответственности при неисполнение заведомо незаконного приказа.

Тридцатого июня президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать поправки в закон "О Конституционном суде", принятые в тот же день парламентом для лишения полномочий трех судей КС и смещения председателя суда.