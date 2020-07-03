Суд счел повторный запрос у США снимков места крушения MH17 обоснованным

Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд в Суд в Нидерландах считает, что было бы обоснованным вновь обратиться к США за спутниковыми снимками с места крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в пятницу.

"Заинтересованность в просмотре спутниковых снимков и приобщении их к делу очевидна. Суд отмечает, что с осени 2016 прокуратура не предприняла никаких попыток проверить, могут ли эти снимки быть обнародованы в рамках уголовного процесса. Повторный запрос был бы обоснован", - сказал судья.

Ранее на слушаниях в этом месяце защита попросила сделать повторный запрос к США о спутниковым данных, которые якобы зафиксировали запуск ракеты по малайзийскому Boeing. Прокурор Тейс Бергер в ответ заявил, что прокуратура не собирается делать повторный запрос.

Сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.