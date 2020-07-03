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Суд счел повторный запрос у США снимков места крушения MH17 обоснованным
Суд в Нидерландах считает, что было бы обоснованным вновь обратиться к США за спутниковыми снимками с места крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:04
mh17. расследование
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mh17. расследование, донбасс, малайзия, нидерланды, сша, украина

Суд счел повторный запрос у США снимков места крушения MH17 обоснованным

17:04 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд в Нидерландах считает, что было бы обоснованным вновь обратиться к США за спутниковыми снимками с места крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в пятницу.
"Заинтересованность в просмотре спутниковых снимков и приобщении их к делу очевидна. Суд отмечает, что с осени 2016 прокуратура не предприняла никаких попыток проверить, могут ли эти снимки быть обнародованы в рамках уголовного процесса. Повторный запрос был бы обоснован", - сказал судья.
Ранее на слушаниях в этом месяце защита попросила сделать повторный запрос к США о спутниковым данных, которые якобы зафиксировали запуск ракеты по малайзийскому Boeing. Прокурор Тейс Бергер в ответ заявил, что прокуратура не собирается делать повторный запрос.
Сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.
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Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеДонбассМалайзияНидерландыСШАУкраина
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