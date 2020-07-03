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Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок
Президент Бразилии Жаир Болсонару наложил вето на закон, который требует обязательного ношения масок в общественных местах и в общественном транспорте, сообщает РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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бразилия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, коронавирусы, воз, бразилия, в мире

Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок

17:03 03.07.2020
259
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару наложил вето на закон, который требует обязательного ношения масок в общественных местах и в общественном транспорте, сообщает портал G1.
Болсонару наложил вето на обязательное использование масок в государственных органах, а также в коммерческих, промышленных, религиозных учреждениях и других закрытых местах, где собираются люди.
Учреждения также не обязаны бесплатно предоставлять маски работникам и клиентам.
С начала эпидемии в Бразилии было зафиксировано 1 496 858 случаев заболевания COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составляет 61 884, выздоровели 852 816 пациентов.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруКоронавирусыВОЗБразилияВ мире
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