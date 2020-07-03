Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару наложил вето на закон, который требует обязательного ношения масок в общественных местах и в общественном транспорте, сообщает портал G1.
Болсонару наложил вето на обязательное использование масок в государственных органах, а также в коммерческих, промышленных, религиозных учреждениях и других закрытых местах, где собираются люди.
Учреждения также не обязаны бесплатно предоставлять маски работникам и клиентам.
С начала эпидемии в Бразилии было зафиксировано 1 496 858 случаев заболевания COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составляет 61 884, выздоровели 852 816 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.