У преступлений нацистов не должно быть срока давности, заявили в Госдуме

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. У преступлений нацистов против граждан У преступлений нацистов против граждан СССР не должно быть срока давности, однако возвращать для них смертную казнь не следует, в годы Советского Союза эта мера была более оправданной, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный

Ранее Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что при расследовании дел, совершенных нацистами в годы войны, РФ основывается на нормах национального законодательства и международного права. Он напомнил, что в части национального законодательства уголовная ответственность за преступления нацистских захватчиков и их пособников была установлена указом президиума Верховного совета СССР 1943 года и предполагала высшую меру наказания - смертную казнь.

В беседе с РИА Новости по вопросу, нужна ли такая мера наказания в современном законодательстве РФ, депутат отметил, что в годы существования СССР такая мера была обоснована, поскольку граждане осознали всю степень бедствия, катастрофу, ужасы того времени и прекрасно понимали, какое горе несет за собой нацизм.

С другой точки зрения, отметил Выборный, учитывая все аспекты и требования международного права, в том числе и развитие нашего законодательства, смертная казнь в стране сегодня не работает. Этому способствовала в то же время и гуманизация законодательства РФ.

"Одной из ключевых причин, на мой взгляд, почему мы отказались от казни, помимо наших международных обязательств, есть такое понятие, как судебная ошибка. И никто не застрахован от случаев, когда человека признают виновным в совершении тяжкого преступления, а через пять, десять он признается невиновным. Такие случаи есть, практике они известны. На мой взгляд, это самое главное препятствие", - добавил депутат.