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У преступлений нацистов не должно быть срока давности, заявили в Госдуме
У преступлений нацистов против граждан СССР не должно быть срока давности, однако возвращать для них смертную казнь не следует, в годы Советского Союза эта мера РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:08
анатолий выборный
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ссср
общество
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353
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анатолий выборный, вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср, общество

У преступлений нацистов не должно быть срока давности, заявили в Госдуме

17:08 03.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. У преступлений нацистов против граждан СССР не должно быть срока давности, однако возвращать для них смертную казнь не следует, в годы Советского Союза эта мера была более оправданной, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Ранее Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что при расследовании дел, совершенных нацистами в годы войны, РФ основывается на нормах национального законодательства и международного права. Он напомнил, что в части национального законодательства уголовная ответственность за преступления нацистских захватчиков и их пособников была установлена указом президиума Верховного совета СССР 1943 года и предполагала высшую меру наказания - смертную казнь.
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В беседе с РИА Новости по вопросу, нужна ли такая мера наказания в современном законодательстве РФ, депутат отметил, что в годы существования СССР такая мера была обоснована, поскольку граждане осознали всю степень бедствия, катастрофу, ужасы того времени и прекрасно понимали, какое горе несет за собой нацизм.
С другой точки зрения, отметил Выборный, учитывая все аспекты и требования международного права, в том числе и развитие нашего законодательства, смертная казнь в стране сегодня не работает. Этому способствовала в то же время и гуманизация законодательства РФ.
"Одной из ключевых причин, на мой взгляд, почему мы отказались от казни, помимо наших международных обязательств, есть такое понятие, как судебная ошибка. И никто не застрахован от случаев, когда человека признают виновным в совершении тяжкого преступления, а через пять, десять он признается невиновным. Такие случаи есть, практике они известны. На мой взгляд, это самое главное препятствие", - добавил депутат.
"Мы пришли к выводу, что сроков давности для таких преступлений быть не должно, неважно, сколько прошло лет, хоть пятьдесят. А что касается смертной казни, то законодательство РФ и госполитики ориентированы на то, чтобы пожизненное наказание - да, можно, а смертная казнь - нет", - подчеркнул Выборный.
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Анатолий ВыборныйВторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСССРОбщество
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