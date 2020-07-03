Почти 9 тысяч экспертиз на выявление чумы свиней провели в Подмосковье

"Несмотря на напряженную эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней на всей территории Российской Федерации, в Московской области по данному заболеванию с 2019 года обеспечено благополучие. С начала года региональными лабораториями ветеринарной службы нашего министерства проведено около девяти тысяч экспертиз. В прошлом году мы провели около 17 тысяч исследований", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.