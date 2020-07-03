Почти 9 тысяч экспертиз на выявление чумы свиней провели в Подмосковье

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Около 9 тысяч экспертиз на выявление африканской чумы провели ветеринарные службы Московской области с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Несмотря на напряженную эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней на всей территории Российской Федерации, в Московской области по данному заболеванию с 2019 года обеспечено благополучие. С начала года региональными лабораториями ветеринарной службы нашего министерства проведено около девяти тысяч экспертиз. В прошлом году мы провели около 17 тысяч исследований", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам, по итогам первого полугодия на территории Московской области зарегистрировано более 320 тысяч голов свиней.
"Проводимые мероприятия позволяют эффективно поддерживать стабильное эпизоотическое благополучие региона по АЧС и обеспечивать постоянный прирост поголовья свиней в хозяйствах Подмосковья. Также это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны. Кроме того, наш регион остается единственным, где за полтора года не выявлено ни одной инфекции", - добавил Разин.
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