"Шамана" Габышева проверят в якутском психоневрологическом диспансере

Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.