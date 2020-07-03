"Шамана" Габышева проверят в якутском психоневрологическом диспансере

ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Верховный суд Якутии принял решение провести экспертизу Александра Габышева - "шамана", ставшего известным из-за его похода в Москву, – в республиканском психоневрологическом диспансере, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
Ранее Тимофеева рассказала агентству о том, что в четверг Верховный суд поддержал республики ходатайство адвокатов "шамана" о проведении психолого-психиатрической экспертизы, так как решение о его принудительной госпитализации было вынесено на основании заключения врачей диспансера. В пятницу в Якутске состоялось заседание Верховного суда республики, в ходе которого рассматривался вопрос о медицинском учреждении, которое проведет психолого-психиатрическую экспертизу.
"Мы предложили суду назначить экспертом национальный центр медицины Минздрава России имени Сербского в Москве. Либо рассмотреть как вариант экспертизу в специализированных медучреждениях в Томске, Новосибирске, Иркутске. Поэтому решение Верховного суда о том, что административный истец по данному делу - ЯРПНД - проведет психолого-психиатрическую экспертизу Александра Габышева, для нас, мягко говоря, стало неожиданным. Кроме того, Верховный суд не поддержал наше ходатайство о приостановлении лечения подзащитного до заключения эксперта", - рассказала Тимофеева.
По словам адвоката, они намерены подать кассационную жалобу.
Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
В середине мая Габышева доставили в Якутский психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение.