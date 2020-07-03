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В Крыму приостановили прием организованных групп детей из других регионов
Крым приостановил прием организованных групп детей из других регионов страны до стабилизации эпидемиологической ситуации, соответствующие изменения внесены в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:04
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7 495 645-6601 
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353
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В Крыму приостановили прием организованных групп детей из других регионов

17:04 03.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Крым приостановил прием организованных групп детей из других регионов страны до стабилизации эпидемиологической ситуации, соответствующие изменения внесены в указ главы республики.
"Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слёты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции", - говорится в указе, публикованном на сайте правительства республики.
Кроме того, организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, предписано приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, за исключением проживающих в Крыму и Севастополе.
Всего в республике зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 553 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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