В Крыму приостановили прием организованных групп детей из других регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Крым приостановил прием организованных групп детей из других регионов страны до стабилизации эпидемиологической ситуации, соответствующие изменения внесены в указ главы республики.
"Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слёты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции", - говорится в указе, публикованном на сайте правительства республики.
Кроме того, организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, предписано приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, за исключением проживающих в Крыму и Севастополе.
Всего в республике зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 553 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.