https://ria.ru/20200703/1573862600.html
Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин
Главным гарантом стабильности в РФ является народ, важен внутренний настрой граждан на создание условий для поступательного развития страны, заявил президент... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:57
2020-07-03T16:57
валентина терешкова
госдума рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200510/1571245577.html
True Story
Опа! Перекинул стрелки! 5 баллов! Я тут не при чём....это всё народ! :)))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина терешкова, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Главным гарантом стабильности в РФ является народ, важен внутренний настрой граждан на создание условий для поступательного развития страны, заявил президент России Владимир Путин
.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию РФ к Путину обратилась депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова
. Она рассказала, что "идет огромный поток писем, в которых не только выражаются слова благодарности Путину, но люди связывают с ним и стабильность в стране.
"Хотел бы отметить следующее: главным гарантом стабильности в стране является русский народ. Российский народ в широком смысле этого слова, который способен принимать такие ответственные решения, связанные в данном случае с поддержкой поправок в конституцию. Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, что это востребовано и нужно стране", - сказал в ответ президент.
Путин отметил, что "внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать условия для поступательного, стабильного развития, чтобы создать условия для спокойного развития страны, он чрезвычайно важен".