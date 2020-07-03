Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин

"Хотел бы отметить следующее: главным гарантом стабильности в стране является русский народ. Российский народ в широком смысле этого слова, который способен принимать такие ответственные решения, связанные в данном случае с поддержкой поправок в конституцию. Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, что это востребовано и нужно стране", - сказал в ответ президент.