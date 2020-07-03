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Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин
Главным гарантом стабильности в РФ является народ, важен внутренний настрой граждан на создание условий для поступательного развития страны, заявил президент... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:57
валентина терешкова
госдума рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
валентина терешкова, госдума рф, владимир путин, политика

Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин

16:57 03.07.2020
469
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Главным гарантом стабильности в РФ является народ, важен внутренний настрой граждан на создание условий для поступательного развития страны, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию РФ к Путину обратилась депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. Она рассказала, что "идет огромный поток писем, в которых не только выражаются слова благодарности Путину, но люди связывают с ним и стабильность в стране.
"Хотел бы отметить следующее: главным гарантом стабильности в стране является русский народ. Российский народ в широком смысле этого слова, который способен принимать такие ответственные решения, связанные в данном случае с поддержкой поправок в конституцию. Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, что это востребовано и нужно стране", - сказал в ответ президент.
Путин отметил, что "внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать условия для поступательного, стабильного развития, чтобы создать условия для спокойного развития страны, он чрезвычайно важен".
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Валентина ТерешковаГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Опа! Перекинул стрелки! 5 баллов! Я тут не при чём....это всё народ! :)))
3 июля, 17:06
True Story
910002
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