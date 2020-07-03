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Онлайн-конференция СПЧ о соблюдении прав в период COVID-19
8 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, посвященную презентации доклада "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина".
2020-07-03T16:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573862553.jpg?1593784539
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция СПЧ о соблюдении прав в период COVID-19

16:55 03.07.2020
27
8 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, посвященную презентации доклада "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина".
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Участники:
- председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- заместитель председателя СПЧ Ирина КИРКОРА;
- председатель Комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам Борис КРАВЧЕНКО;
- член СПЧ Светлана МАКОВЕЦКАЯ.

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезнейшим вызовом не только для экономических и политических систем, но и для механизмов реализации и защиты основных прав и свобод человека, активно формировавшихся в последние десятилетия. В числе стран, столкнувшихся указанными вызовами, оказалась и Россия. Совет по правам человека провел анализ принятых мер в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и дал оценку их влияния на основные права человека, закрепленные Конституцией Российской Федерации и международными актами.
Доклад правозащитников касается правовой основы режима самоизоляции, электронных пропусков, семейно-бытового насилия в период пандемии, организации дистанционного образования, трудовых прав и прав мигрантов, а также лиц, находящихся в местах принудительного содержания, вопросов похоронного дела, оказания мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности, некоммерческим организациям и соотечественникам, находящимся за рубежом.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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