Онлайн-конференция СПЧ о соблюдении прав в период COVID-19

- председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;- заместитель председателя СПЧ Ирина КИРКОРА;- председатель Комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам Борис КРАВЧЕНКО;- член СПЧ Светлана МАКОВЕЦКАЯ.Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезнейшим вызовом не только для экономических и политических систем, но и для механизмов реализации и защиты основных прав и свобод человека, активно формировавшихся в последние десятилетия. В числе стран, столкнувшихся указанными вызовами, оказалась и Россия. Совет по правам человека провел анализ принятых мер в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и дал оценку их влияния на основные права человека, закрепленные Конституцией Российской Федерации и международными актами.Доклад правозащитников касается правовой основы режима самоизоляции, электронных пропусков, семейно-бытового насилия в период пандемии, организации дистанционного образования, трудовых прав и прав мигрантов, а также лиц, находящихся в местах принудительного содержания, вопросов похоронного дела, оказания мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности, некоммерческим организациям и соотечественникам, находящимся за рубежом.