Онлайн-конференция СПЧ о соблюдении прав в период COVID-19

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Участники:
- председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- заместитель председателя СПЧ Ирина КИРКОРА;
- председатель Комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам Борис КРАВЧЕНКО;
- член СПЧ Светлана МАКОВЕЦКАЯ.
Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезнейшим вызовом не только для экономических и политических систем, но и для механизмов реализации и защиты основных прав и свобод человека, активно формировавшихся в последние десятилетия. В числе стран, столкнувшихся указанными вызовами, оказалась и Россия. Совет по правам человека провел анализ принятых мер в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и дал оценку их влияния на основные права человека, закрепленные Конституцией Российской Федерации и международными актами.
Доклад правозащитников касается правовой основы режима самоизоляции, электронных пропусков, семейно-бытового насилия в период пандемии, организации дистанционного образования, трудовых прав и прав мигрантов, а также лиц, находящихся в местах принудительного содержания, вопросов похоронного дела, оказания мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности, некоммерческим организациям и соотечественникам, находящимся за рубежом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- заместитель председателя СПЧ Ирина КИРКОРА;
- председатель Комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам Борис КРАВЧЕНКО;
- член СПЧ Светлана МАКОВЕЦКАЯ.
Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезнейшим вызовом не только для экономических и политических систем, но и для механизмов реализации и защиты основных прав и свобод человека, активно формировавшихся в последние десятилетия. В числе стран, столкнувшихся указанными вызовами, оказалась и Россия. Совет по правам человека провел анализ принятых мер в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и дал оценку их влияния на основные права человека, закрепленные Конституцией Российской Федерации и международными актами.
Доклад правозащитников касается правовой основы режима самоизоляции, электронных пропусков, семейно-бытового насилия в период пандемии, организации дистанционного образования, трудовых прав и прав мигрантов, а также лиц, находящихся в местах принудительного содержания, вопросов похоронного дела, оказания мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности, некоммерческим организациям и соотечественникам, находящимся за рубежом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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