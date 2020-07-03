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В Минобороны не связывают разрушение ДРСМД с деятельностью Китая
Россия не рассматривает деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и причиной для разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:54
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353
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РИА Новости
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нато, александр фомин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Минобороны не связывают разрушение ДРСМД с деятельностью Китая

16:54 03.07.2020
244
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия не рассматривает деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и причиной для разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
"Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности, и тем более, в качестве причины для разрушения Договора о РСМД", - сказал он.
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Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США. В Пекине эту идею отвергают.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
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НАТОАлександр ФоминМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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