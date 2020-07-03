В Минобороны возложили ответственность на США за развал ДРСМД

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вся ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком и полностью лежит на США, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что вся ответственность за развал Договора целиком и полностью лежит на Соединенных Штатах", - сказал он.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия - менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.