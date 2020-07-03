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В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:50
россия
выход сша из договора о рсмд
джон болтон
нато
александр фомин
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, выход сша из договора о рсмд, джон болтон, нато, александр фомин, сша, в мире

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

16:50 03.07.2020
3952
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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Джон Болтон
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
"В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более, что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", - сказал Фомин журналистам.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
23 июня, 13:12
Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон
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РоссияВыход США из договора о РСМДДжон БолтонНАТОАлександр ФоминСШАВ мире
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