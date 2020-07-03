В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

"В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более, что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", - сказал Фомин журналистам.