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В Минобороны прокомментировали выход США из ДРСМД
Москва расценивает выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как ошибочный, а претензии, которые США предъявляли... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:53
договор о рсмд
выход сша из договора о рсмд
нато
александр фомин
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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353
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договор о рсмд, выход сша из договора о рсмд, нато, александр фомин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Минобороны прокомментировали выход США из ДРСМД

16:49 03.07.2020 (обновлено: 16:53 03.07.2020)
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
© Григорий Сысоев
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва расценивает выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как ошибочный, а претензии, которые США предъявляли России, надуманными, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
"Выход США из этого соглашения мы расцениваем как ошибочный, а претензии, которые США предъявляли России, исключительно надуманными", - сказал он.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
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Договор о РСМДВыход США из договора о РСМДНАТОАлександр ФоминМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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