Наказание за оправдание нацизма не надо ужесточать, заявили в Госдуме

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Действующих сегодня санкций в уголовном кодексе за пропаганду и оправдание нацизма достаточно, но не исключено, что через некоторое время к вопросу их ужесточения могут вернуться, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Действующих сегодня санкций в уголовном кодексе за пропаганду и оправдание нацизма достаточно, но не исключено, что через некоторое время к вопросу их ужесточения могут вернуться, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" фото Генриха Гиммлера и других нацистов. Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате. Следственный комитет счел, что приславшие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".

Выборный напомнил, что уголовная ответственность за пропаганду и оправдание нацизма уже предусмотрена в действующем законодательстве (статья 354 УК РФ), которая была введена не так давно.

"Мне кажется, должно пройти какое-то время, чтобы мы смогли проанализировать правоприменительную практику, чтобы посмотреть, насколько достаточна мера наказания. Я не исключаю, что спустя некоторое время мы можем вернуться к этому вопросу на предмет усиления ответственности за оправдание нацизма. Это ведь очень страшное преступление", - сказал парламентарий РИА Новости.

По мнению депутата, оправдывать людей, которые весьма изощренными способами истязали и убивали людей, совершенно недопустимо.