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Наказание за оправдание нацизма не надо ужесточать, заявили в Госдуме
Действующих сегодня санкций в уголовном кодексе за пропаганду и оправдание нацизма достаточно, но не исключено, что через некоторое время к вопросу их... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:47
анатолий выборный
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353
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анатолий выборный, госдума рф, общество

Наказание за оправдание нацизма не надо ужесточать, заявили в Госдуме

16:47 03.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Анатолия ВыборногоДепутат Госдумы РФ Анатолий Выборный "Единая Россия"
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный Единая Россия
© Фото : предоставлено пресс-службой Анатолия Выборного
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Действующих сегодня санкций в уголовном кодексе за пропаганду и оправдание нацизма достаточно, но не исключено, что через некоторое время к вопросу их ужесточения могут вернуться, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Ранее СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" фото Генриха Гиммлера и других нацистов. Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате. Следственный комитет счел, что приславшие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".
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Выборный напомнил, что уголовная ответственность за пропаганду и оправдание нацизма уже предусмотрена в действующем законодательстве (статья 354 УК РФ), которая была введена не так давно.
"Мне кажется, должно пройти какое-то время, чтобы мы смогли проанализировать правоприменительную практику, чтобы посмотреть, насколько достаточна мера наказания. Я не исключаю, что спустя некоторое время мы можем вернуться к этому вопросу на предмет усиления ответственности за оправдание нацизма. Это ведь очень страшное преступление", - сказал парламентарий РИА Новости.
По мнению депутата, оправдывать людей, которые весьма изощренными способами истязали и убивали людей, совершенно недопустимо.
"Если мы увидим, что действующая мера наказания не останавливает правонарушителей, то, конечно же, я глубоко убежден, что нужно усиливать ответственность, уголовное наказание. С нацистами нужно разговаривать их языком - жестким и бескомпромиссным", - добавил он.
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Анатолий ВыборныйГосдума РФОбщество
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