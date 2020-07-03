Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
"Жители Донбасса не рассматривают возможность воссоединения с Киевом. Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю", - заявил Пушилин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
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Кроме того, Пушилин отметил, что "Украина открыто демонстрирует, что не собирается идти на конструктивные шаги по мирному урегулированию конфликта", а военные действия выгодны киевским властям, чтобы "скрывать политические провалы и маскировать собственную неэффективность".