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Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:42
донецкая народная республика
денис пушилин
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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донецкая народная республика, денис пушилин, оон, в мире

Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин

16:42 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
"Жители Донбасса не рассматривают возможность воссоединения с Киевом. Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю", - заявил Пушилин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Глава ДНР Денис Пушилин
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Кроме того, Пушилин отметил, что "Украина открыто демонстрирует, что не собирается идти на конструктивные шаги по мирному урегулированию конфликта", а военные действия выгодны киевским властям, чтобы "скрывать политические провалы и маскировать собственную неэффективность".
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинООНВ мире
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