Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин

Кроме того, Пушилин отметил, что "Украина открыто демонстрирует, что не собирается идти на конструктивные шаги по мирному урегулированию конфликта", а военные действия выгодны киевским властям, чтобы "скрывать политические провалы и маскировать собственную неэффективность".