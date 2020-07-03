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Распространение нового коронавируса
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В Сербии число жертв коронавируса за сутки составило 11
В Сербии за последние 24 часа выявлены 309 больных COVID-19, скончались 11 больных, что является суточным максимумом для страны за все время пандемии по данным... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр вулин
коронавирусы
майя гойкович
александр вучич
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, александр вулин, коронавирусы, майя гойкович, александр вучич, здоровье - общество, сербия, косово, белград (город), в мире

В Сербии число жертв коронавируса за сутки составило 11

16:40 03.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. В Сербии за последние 24 часа выявлены 309 больных COVID-19, скончались 11 больных, что является суточным максимумом для страны за все время пандемии по данным министерства здравоохранения.
В Белграде в пятницу был введен режим ЧС из-за COVID-19. На две недели будут закрыты ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В общежитиях введут более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. В Белграде ранее открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, две больницы полностью переведены на работу с больными коронавирусом.
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"За сутки в Сербии выявлены 309 больных COVID-19, скончались 11 пациентов. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 504 человека, умерло всего 298 больных ", - сообщил минздрав в пятницу.
Максимальные показатели смертности из-за коронавируса в Сербии в период режима ЧС с середины марта по начало мая колебались на уровне менее 10 в сутки.
Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии – Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иваница.
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Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинКоронавирусыМайя ГойковичАлександр ВучичЗдоровье - ОбществоСербияКосовоБелград (город)В мире
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