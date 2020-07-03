Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

С 4 июля начнется парад планет. Ночью можно будет невооруженным взглядом наблюдать Юпитер, Сатурн и Марс, а ближе к утру - Венеру. Юпитер и Сатурн будут видны на ночном небосклоне примерно с полуночи, Марс - примерно с 2 часов ночи, а Венера – в предрассветные часы. Меркурий можно будет видеть по утрам только с 22 июля. Парад продлится до середины августа.

Как отметила Позднякова, во второй половине ночи небо будет более свободным от облаков, поэтому москвичи, скорее всего, смогут увидеть парад.