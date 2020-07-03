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Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:40
татьяна позднякова
космос - риа наука
москва
общество
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татьяна позднякова, космос - риа наука, москва, общество

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

16:40 03.07.2020
11796
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
С 4 июля начнется парад планет. Ночью можно будет невооруженным взглядом наблюдать Юпитер, Сатурн и Марс, а ближе к утру - Венеру. Юпитер и Сатурн будут видны на ночном небосклоне примерно с полуночи, Марс - примерно с 2 часов ночи, а Венера – в предрассветные часы. Меркурий можно будет видеть по утрам только с 22 июля. Парад продлится до середины августа.
Как отметила Позднякова, во второй половине ночи небо будет более свободным от облаков, поэтому москвичи, скорее всего, смогут увидеть парад.
"Вероятность того, что мы увидим именно в этом ночном интервале, велика. Конечно, у нас будет облачность, но в большей степени она будет размываться как раз после полуночи, так что есть шанс", - сказала Позднякова.
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