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Путин проведет встречу с главами общественных организаций инвалидов
Президент РФ Владимир Путин дал поручение организовать его встречу с руководителями общественных организаций инвалидов России. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:38
госдума рф
олег смолин
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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госдума рф, олег смолин, владимир путин, общество

Путин проведет встречу с главами общественных организаций инвалидов

16:38 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал поручение организовать его встречу с руководителями общественных организаций инвалидов России.
В ходе встречи Путина с членами рабочей группы по поправкам в конституцию депутат Госдумы Олег Смолин обратил внимание главы государства на сокращение занятости инвалидов на 900 тысяч человек за три последних года и попросил президента провести встречу с руководителями общественных организаций инвалидов России.
"Обязательно это надо сделать, полностью с вами согласен. Руководитель администрации президента сейчас с нами на связи, он слышит и это воспринимайте как поручение — организацию такой встречи", — сказал на это Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
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