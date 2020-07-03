В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 235

"В Азербайджане выявлены еще 583 случаев заражения коронавирусом, 395 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 19 267 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 10 820 человек вылечился, 235 скончались, 8212 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.