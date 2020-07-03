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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573861074.html
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 235
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 19 267, за сутки инфекция выявлена еще у 583 человек, всего в стране умерли 235 человек РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 235

16:35 03.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 19 267, за сутки инфекция выявлена еще у 583 человек, всего в стране умерли 235 человек с COVID-19, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 583 случаев заражения коронавирусом, 395 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 19 267 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 10 820 человек вылечился, 235 скончались, 8212 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии проведено 502 965 тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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