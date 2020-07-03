В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий

"С 27 июня по 3 июля 2020 года на территории Донецкой народной республики погиб один военнослужащий", - сказал представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 67 человек, 35 погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4932 человека.