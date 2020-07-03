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В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий
Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:33
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий

16:33 03.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 27 июня по 3 июля 2020 года на территории Донецкой народной республики погиб один военнослужащий", - сказал представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 67 человек, 35 погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4932 человека.
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