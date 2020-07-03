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Москвичей предупредили о "напряженном" движении в область в пятницу
Движение в Москве в час пик в сторону области в пятницу будет "напряжённым", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:32
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общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, общество

Москвичей предупредили о "напряженном" движении в область в пятницу

16:32 03.07.2020
141
© РИА Новости / Евгений БиятовМашины на дороге в Москве
Машины на дороге в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Движение в Москве в час пик в сторону области в пятницу будет "напряжённым", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"Спешим предупредить, что движение в час пик в сторону области будет напряжённым. Многие едут на дачи. Советуем выбирать альтернативные маршруты и общественный транспорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 15.00 в Москве были уже 5-балльные пробки.
Большегрузный транспорт на улицах Москвы
1 июля, 13:35
В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
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МоскваОбщество
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