https://ria.ru/20200703/1573860885.html
Москвичей предупредили о "напряженном" движении в область в пятницу
Движение в Москве в час пик в сторону области в пятницу будет "напряжённым", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:32
2020-07-03T16:32
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество