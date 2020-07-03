В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях

"По поручениям Генеральной прокуратуры РФ прокурорами проведен ряд проверок по фактам массовых заболеваний коронавирусной инфекцией воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, и дошкольных образовательных организаций. Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских учреждениях в Камчатском, Пермском краях, Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях", - говорится в сообщении.