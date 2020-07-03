https://ria.ru/20200703/1573860837.html
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
Вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в детских учреждениях в десяти регионах России из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:31
2020-07-03T16:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
воронеж
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Вспышки новой коронавирусной инфекции
зафиксированы в детских учреждениях в десяти регионах России из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм, сообщается на сайте ГП РФ.
"По поручениям Генеральной прокуратуры РФ прокурорами проведен ряд проверок по фактам массовых заболеваний коронавирусной инфекцией воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, и дошкольных образовательных организаций. Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских учреждениях в Камчатском, Пермском краях, Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях", - говорится в сообщении.
В результате проверок установлено, что массовым заболеваниям способствовало несоблюдение карантинных мер, а также требований санитарных норм. Добавляется, что для устранения нарушений прокурорами внесены более 20 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, заведено уголовное дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками детского дома в Воронеже
обязанностей, что повлекло заражение COVID-19.
"В результате принятых мер во всех организациях проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий, детские дома и центры укомплектованы необходимым количеством средств индивидуальной защиты, передвижными облучателями-рециркуляторами воздуха и другим", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что все инфицированные дети в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. Подчеркивается, что данные проверки продолжаются, их результаты контролируются Генпрокуратурой РФ
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.