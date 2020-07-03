Биография Абдулманапа Нурмагомедова

Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо, чемпион Украины по дзюдо и самбо Абдулманап Нурмагомедов - отец и тренер бойца ММА Хабиба Нурмашомедова.

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по вольной борьбе Абдулманап Магомедович Нурмагомедов родился 10 декабря 1962 года в селе Сильди республики Дагестан.

С детства увлекся вольной борьбой, получил звание мастера спорта.

Во время службы в армии начал заниматься дзюдо и самбо.

http://khabib.com/about_father/ После демобилизации продолжил занятия спортом на Украине. Он тренировался у известных тренеров, таких как, Петр Бутрий – заслуженный тренер СССР, в сборной команде у Владимира Невзорова – триумфатора Олимпиады 1976 года по дзюдо в Монреале (Канада).

После нескольких лет тренировок Абдулманап Нурмагомедов стал чемпионом Украины по дзюдо и самбо.

После окончания спортивной карьеры занялся тренерской работой. Первые успехи на этом поприще у Абдулманапа Нурмагомедова появились в 1992 году, после победы на чемпионате мира по спортивному самбо младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова, который выступал за сборную Украины.

Вернувшись в Дагестан, Абдулманап Нурмагомедов на имеющиеся личные средства оборудовал спортивный зал, основав "Манаповскую школу", из которой вышло целую плеяду топовых бойцов.

С 2016 года Нурмагомедов являлся главным тренером бойцовского клуба Eagles MMA. Кроме того, занимал пост старшего тренера сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо, консультировал женскую сборную России по борьбе.

В сентябре 2019 года Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как самого успешного тренера страны по боевому самбо. За время тренерской деятельности он подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, включая своего сына Хабиба, являющегося чемпионом UFC в легком дивизионе.

Имеет почетное спортивное звание – Заслуженный тренер России.

3 июля 2020 года стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов, болевший коронавирусом, скончался