https://ria.ru/20200703/1573860625.html
В Подмосковье провели более 125 тысяч тестов на антитела к COVID-19
Более 125 тысяч тестов на антитела к COVID-19 сделали в Подмосковье с 8 мая, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:26
2020-07-03T16:33
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7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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