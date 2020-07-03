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Новости Подмосковья
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В Подмосковье провели более 125 тысяч тестов на антитела к COVID-19
Более 125 тысяч тестов на антитела к COVID-19 сделали в Подмосковье с 8 мая, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Подмосковье провели более 125 тысяч тестов на антитела к COVID-19

16:26 03.07.2020 (обновлено: 16:33 03.07.2020)
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© Фото : официальный сайт Министерства здравоохранения Московской областиМинистр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова
© Фото : официальный сайт Министерства здравоохранения Московской области
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Более 125 тысяч тестов на антитела к COVID-19 сделали в Подмосковье с 8 мая, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
"В Московской области с 8 мая проводится иммуноферментный анализ крови на определение антител к новой коронавирунсой инфекции. За это время в Подмосковье выполнено свыше 125 тысяч исследований", - говорится в сообщении.
В первую очередь, мы проводили ИФА-тестирование медицинским специалистам и пациентам наших учреждений, с недавнего времени для определения популяционного иммунитета мы выполняем исследования всем жителям Подмосковья, рассказала министр регионального минздрава Светлана Стригункова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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