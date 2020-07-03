Путин отметил важность включения муниципалитетов в единую систему власти

"Что касается муниципального уровня власти, то вы знаете, я об этом многократно говорил, считаю, что это чрезвычайно важная вещь, которая теперь зафиксирована в конституции, а именно что муниципалитеты включаются в единую систему публичной власти в стране, что она у нас перестаёт быть разорванной. Но от принятия этой нормы в конституции до реализации на практике всех её положительных моментов, связанных с этой нормой, мы, конечно, должны как следует поработать", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.