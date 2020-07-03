https://ria.ru/20200703/1573860485.html
Путин отметил важность включения муниципалитетов в единую систему власти
Включение муниципалитетов в единую систему публичной власти в стране является чрезвычайно важным, однако после принятия этой нормы в конституции для реализации... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:24
2020-07-03T16:24
голосование по поправкам в конституцию
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владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Включение муниципалитетов в единую систему публичной власти в стране является чрезвычайно важным, однако после принятия этой нормы в конституции для реализации на практике всех её положительных моментов нужно поработать, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
"Что касается муниципального уровня власти, то вы знаете, я об этом многократно говорил, считаю, что это чрезвычайно важная вещь, которая теперь зафиксирована в конституции, а именно что муниципалитеты включаются в единую систему публичной власти в стране, что она у нас перестаёт быть разорванной. Но от принятия этой нормы в конституции до реализации на практике всех её положительных моментов, связанных с этой нормой, мы, конечно, должны как следует поработать", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Ранее Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон. Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27% (около 16 миллионов человек).
Поправки должны вступить в силу 4 июля.