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ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, смонтированное из снимков орбитального аппарата "Марс-Экспресс". РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:23
планеты
марс
космос - риа наука
европейское космическое агентство
сергей королев
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353
60
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планеты, марс, космос - риа наука, европейское космическое агентство, сергей королев

ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева

16:23 03.07.2020
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, смонтированное из снимков орбитального аппарата "Марс-Экспресс".
На кадрах запечатлен кратер Королева – 82-километрового "снежного озера" в окрестностях северного полярного круга Марса. Его назвали в честь советского ракетостроителя и конструктора Сергея Королева.
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Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
По оценкам ученым, кратер возник примерно четыре миллиарда лет назад, когда на Марсе еще была вода. Сегодня он заполнен льдом, толщина которого в самые холодные периоды приближается к двум километрам.
Европейский орбитальный зонд "Марс-Экпресс" запустили с космодрома Байконур 2 июня 2003 года. Он достиг Марса в 2003 году и с тех пор обращается на околомарсианской орбите. Помимо исследования Марса аппарат собрал много данных о Фобосе, с которым он регулярно сближается.
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