ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. (ESA) опубликовало видео, смонтированное из снимков орбитального аппарата "Марс-Экспресс". Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео, смонтированное из снимков орбитального аппарата "Марс-Экспресс".

На кадрах запечатлен кратер Королева – 82-километрового "снежного озера" в окрестностях северного полярного круга Марса . Его назвали в честь советского ракетостроителя и конструктора Сергея Королева

Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.

По оценкам ученым, кратер возник примерно четыре миллиарда лет назад, когда на Марсе еще была вода. Сегодня он заполнен льдом, толщина которого в самые холодные периоды приближается к двум километрам.