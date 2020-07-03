Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Зеленский в четверг внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка.