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Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:23
яков смолий
нацбанк украины
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владимир зеленский
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яков смолий, нацбанк украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины

16:23 03.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.
Яков Смолий
Вчера, 15:43
Глава Нацбанка Украины рассказал о давлении путем проплаченных митингов
В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Зеленский в четверг внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка.
По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
2 июля, 23:54
Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Нацбанка
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Яков СмолийНацбанк УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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