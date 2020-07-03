В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в пятницу в городе Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в пятницу в городе Энгельсе Саратовской области , в результате пострадали пять человек, в том числе трое пассажиров маршрутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло на пересечении проспекта Строителей и улицы Ломоносова примерно в 13.25 (12.25 мск).

"По предварительным данным, произошло столкновение Ford Transit маршрута №10 и "Лады Гранты". В результате оба водителя и три пассажира микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение", - сказала собеседница агентства.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила она.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова, в результате ДТП госпитализированы четыре человека: 34-летнний водитель легкового автомобиля, 48-летний водитель микроавтобуса и две его пассажирки 24 и 63 лет.