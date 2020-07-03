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В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в пятницу в городе Энгельсе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, в том числе... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:22
энгельс
саратовская область
происшествия
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энгельс, саратовская область, происшествия

В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

16:22 03.07.2020 (обновлено: 17:22 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в пятницу в городе Энгельсе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, в том числе трое пассажиров маршрутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло на пересечении проспекта Строителей и улицы Ломоносова примерно в 13.25 (12.25 мск).
"По предварительным данным, произошло столкновение Ford Transit маршрута №10 и "Лады Гранты". В результате оба водителя и три пассажира микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила она.
Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова, в результате ДТП госпитализированы четыре человека: 34-летнний водитель легкового автомобиля, 48-летний водитель микроавтобуса и две его пассажирки 24 и 63 лет.
"Все они в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение города Энгельса, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.
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