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Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о слабом прогрессе в выполнении договоренностей... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:21
джузеппе конте
донбасс
владимир зеленский
италия
украина
в мире
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джузеппе конте, донбасс, владимир зеленский, италия, украина, в мире

Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе

16:21 03.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о слабом прогрессе в выполнении договоренностей "нормандского саммита" в Париже, хотя Украина придерживается взятых обязательств, сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента.
"Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей парижского саммита в "нормандском формате", хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 16:17
Захарова не стала комментировать встречу "нормандского формата" в Берлине
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Джузеппе КонтеДонбассВладимир ЗеленскийИталияУкраинаВ мире
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