Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе

"Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей парижского саммита в "нормандском формате", хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.