Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о слабом прогрессе в выполнении договоренностей "нормандского саммита" в Париже, хотя Украина придерживается взятых обязательств, сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента.
"Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей парижского саммита в "нормандском формате", хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.