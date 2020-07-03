Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия нуждается в притоке новых граждан, которые нужны стране, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, заявил глава государства Россия нуждается в притоке новых граждан, которые нужны стране, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, заявил глава государства Владимир Путин

"Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Я уж не говорю о ветеранах, которые всей своей жизнью заслужили, но в целом, если говорить о перспективах, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующей профессии. В некоторых странах такая работа поставлена на очень высокий, солидный, почти на научный уровень. И нам нужно это сделать", - сказал Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

По его мнению, если речь идет о носителях русского языка и культуры, то в России "втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова".

"Это абсолютно обязательная вещь для нас, я имею в виду и экономическую составляющую, и ряд других составляющих, связанных с демографией. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем", - уточнил он.

Кроме этого, президент отметил, что много раз уже давал на этот счет всякие поручения.