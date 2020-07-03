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Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин
Россия нуждается в притоке новых граждан, которые нужны стране, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:10
россия
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200703/1573863723.html
Это вы и Ваши друзья в них нуждаются. Заменить самих себя, сам народ России явно не желает.
398
Олигархам нужны бесправная и дешёвая рабсила/ свой рабочий класс - могильщика капитализма, они растить не хотят - марксизм-ленинизм изучали в своё время.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, общество

Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин

16:21 03.07.2020 (обновлено: 17:10 03.07.2020)
31798
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия нуждается в притоке новых граждан, которые нужны стране, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, заявил глава государства Владимир Путин.
"Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Я уж не говорю о ветеранах, которые всей своей жизнью заслужили, но в целом, если говорить о перспективах, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующей профессии. В некоторых странах такая работа поставлена на очень высокий, солидный, почти на научный уровень. И нам нужно это сделать", - сказал Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
По его мнению, если речь идет о носителях русского языка и культуры, то в России "втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова".
"Это абсолютно обязательная вещь для нас, я имею в виду и экономическую составляющую, и ряд других составляющих, связанных с демографией. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем", - уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
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Кроме этого, президент отметил, что много раз уже давал на этот счет всякие поручения.
"Правда, есть определенные вещи, которые мы не можем и не должны не учитывать. Это, конечно, мы должны смотреть и на рынок труда в определенном регионе, в определенном месте. Мы должны смотреть на развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы этот приток мигрантов не нарушал права граждан России, которые проживают у себя дома, чтобы у нас не было проблем с предоставлением образовательных услуг либо с учреждениями здравоохранения. Это все непростые вопросы, но ими нужно заниматься, разумеется, мы будем это делать", - добавил Путин.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Это вы и Ваши друзья в них нуждаются. Заменить самих себя, сам народ России явно не желает.
3 июля, 17:02
DIDenis Inkognito
360234029
Олигархам нужны бесправная и дешёвая рабсила/ свой рабочий класс - могильщика капитализма, они растить не хотят - марксизм-ленинизм изучали в своё время.
3 июля, 17:12
Dim В
329323030
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