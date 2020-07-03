https://ria.ru/20200703/1573860142.html
Путин заявил, что в России нет дискриминации ЛГБТ
В России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:21
2020-07-03T16:53
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200703/1573859037.html
Артем
У вас какая то каша в голове. ЛГБТ, религия, секты, все равно. Религия это важный момент, который общество закрепило в конституции. И водить ребенка в православную церковь, не означает "пихать его во всякие секты и религии". Вы уж определитесь.
38
Александр Невский
Правильно, до 20 лет никакого ЛГБТ, я бы ещё добавил, никакого "опиума для народа", с религией тоже человек должен определиться самостоятельно, став взрослым, и не надо детей пихать во всякие навязываемые взрослыми секты и религии, как и всякие западные курсы, калечащие психику молодых людей, а в большинстве и все их жизни.
35
10
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество