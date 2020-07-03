Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573860142.html
Путин заявил, что в России нет дискриминации ЛГБТ
В России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:53
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
https://ria.ru/20200703/1573859037.html
У вас какая то каша в голове. ЛГБТ, религия, секты, все равно. Религия это важный момент, который общество закрепило в конституции. И водить ребенка в православную церковь, не означает "пихать его во всякие секты и религии". Вы уж определитесь.
38
Правильно, до 20 лет никакого ЛГБТ, я бы ещё добавил, никакого "опиума для народа", с религией тоже человек должен определиться самостоятельно, став взрослым, и не надо детей пихать во всякие навязываемые взрослыми секты и религии, как и всякие западные курсы, калечащие психику молодых людей, а в большинстве и все их жизни.
35
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4431917401165de437353753d2b6c85e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_250:0:2298:2048_1400x0_80_0_0_cc23d4ad541b679677e1c40de4c597fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Путин заявил, что в России нет дискриминации ЛГБТ

16:21 03.07.2020 (обновлено: 16:53 03.07.2020)
3354
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, заявил президент Владимир Путин.
Он заверил, что также в стране не притесняют по религиозным и национальным признакам.
"Никогда в России такого не было и не будет никогда", - сказал глава государства.
Уточняя позицию по поводу ЛГБТ, Путин отметил, что нужно дать человеку вырасти, чтобы он имел возможность самостоятельно определять свою судьбу.
"Навязывать просто ничего не надо - вот мы против чего", - сказал президент.
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Вчера, 16:10
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
901151529
Обсудить 10
Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
У вас какая то каша в голове. ЛГБТ, религия, секты, все равно. Религия это важный момент, который общество закрепило в конституции. И водить ребенка в православную церковь, не означает "пихать его во всякие секты и религии". Вы уж определитесь.
3 июля, 16:51
ААртем
15100022
Правильно, до 20 лет никакого ЛГБТ, я бы ещё добавил, никакого "опиума для народа", с религией тоже человек должен определиться самостоятельно, став взрослым, и не надо детей пихать во всякие навязываемые взрослыми секты и религии, как и всякие западные курсы, калечащие психику молодых людей, а в большинстве и все их жизни.
3 июля, 16:27
Александр Невский
2410019
Рекомендуем
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент РФ Владимир Путин
Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин
Мороженое Радуга
Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин прокомментировал установку памятника "железобетонной" поправке
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин оценил ситуацию с пропагандой нетрадиционных для России ценностей
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе
Схиигумен Сергий
Лишенный сана схиигумен Сергий останется монахом
Глава ДНР Денис Пушилин
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова не стала комментировать встречу "нормандского формата" в Берлине
Посол США в России Джон Салливан
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал обвинения из-за ситуации с собором Святой Софии
Анастасия Волочкова
Дело Волочковой о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат потерпевшего прокомментировал отказ Ефремова признать вину
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния