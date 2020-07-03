Путин заявил, что в России нет дискриминации ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, заявил президент Владимир Путин.

Он заверил, что также в стране не притесняют по религиозным и национальным признакам.

"Никогда в России такого не было и не будет никогда", - сказал глава государства.

Уточняя позицию по поводу ЛГБТ, Путин отметил, что нужно дать человеку вырасти, чтобы он имел возможность самостоятельно определять свою судьбу.