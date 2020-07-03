Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573860106.html
Путин обсудил с президентом Киргизии двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым двустороннее сотрудничество и вопросы оказываемой Россией... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:33
сооронбай жээнбеков
россия
владимир путин
киргизия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
https://ria.ru/20200703/1573840399.html
https://ria.ru/20200624/1573355674.html
1
россия
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_a70bd9f2df1cdfe3b03a64e5ea30c7a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_0ae7b3787eba4a1793a14ff21935aeb6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858467_421:0:2469:2048_1400x0_80_0_0_914182d7a3cff828ea4c13f5d1b3155b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, россия, владимир путин, киргизия, политика

Путин обсудил с президентом Киргизии двустороннее сотрудничество

16:21 03.07.2020 (обновлено: 16:33 03.07.2020)
841
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым двустороннее сотрудничество и вопросы оказываемой Россией помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Вчера, 12:15Распространение нового коронавируса
Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
"Затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, а также вопросы оказываемой Россией помощи в деле борьбы против распространения коронавирусной инфекции. Условлено о продолжении взаимодействия на этом направлении", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с учетом ранее направленного поздравления с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию Жээнбеков "особо подчеркнул важное значение итогов волеизъявления российских граждан для поступательного социально-экономического развития страны и укрепления ее суверенитета".
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации
24 июня, 04:20
Межгосударственные отношения России и Киргизии
920102
Обсудить 1
Сооронбай ЖээнбековРоссияВладимир ПутинКиргизияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не потерять не вошедшие в Конституцию ценные предложения
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин оценил меры поддержки населения при пандемии
Издание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве
Для реализации поправок надо менять около ста законов, заявили в Госдуме
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Машина скорой помощи
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Андрей Клишас
Рабочая группа по Конституции продолжит работу в том же составе
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Жээнбеков поздравил Путина с успешным проведением голосования
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин: россияне при голосовании определили для власти четкие приоритеты
Журналистка Светлана Прокопьева
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Президент РФ Владимир Путин
Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам
Талия Хабриева
Рабочая группа обсудит проекты, исполняющие положения новой Конституции
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин предложил группе по Конституции мониторить реализацию ее положений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния