Путин обсудил с президентом Киргизии двустороннее сотрудничество

"Затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, а также вопросы оказываемой Россией помощи в деле борьбы против распространения коронавирусной инфекции. Условлено о продолжении взаимодействия на этом направлении", - говорится в сообщении.