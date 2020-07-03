Путин обсудил с президентом Киргизии двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым двустороннее сотрудничество и вопросы оказываемой Россией помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.
"Затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, а также вопросы оказываемой Россией помощи в деле борьбы против распространения коронавирусной инфекции. Условлено о продолжении взаимодействия на этом направлении", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с учетом ранее направленного поздравления с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию Жээнбеков "особо подчеркнул важное значение итогов волеизъявления российских граждан для поступательного социально-экономического развития страны и укрепления ее суверенитета".
24 июня, 04:20Межгосударственные отношения России и Киргизии