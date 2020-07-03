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Дело Волочковой о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве
Дела об административных правонарушениях, совершенных балериной Анастасией Волочковой при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:58
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новости - религия и мировоззрение
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анастасия волочкова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анастасия волочкова, нижегородская область, происшествия

Дело Волочковой о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве

16:19 03.07.2020 (обновлено: 16:58 03.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Волочкова. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Дела об административных правонарушениях, совершенных балериной Анастасией Волочковой при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, перенесены для рассмотрения в Москву, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что Волочковой вменяются две статьи Кодекса об административных правонарушениях: часть 1 статьи 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и часть 2 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ее водителю – только часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Волочкова и ее спутник обратились в нижегородский суд с ходатайствами о рассмотрении административных материалов по месту жительства в Москве.
Балерина Анастасия Волочкова
30 июня, 16:51
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"Дивеевский районный суд направил на рассмотрение в Москву материалы по административным правонарушениям, составленные в Дивеевском районе Нижегородской области. Ходатайства о рассмотрении дел по месту жительства поступили от Анастасии Волочковой", - говорится в сообщении.
Суд также направил на рассмотрение в Москву материал в отношении водителя. Отмечается, что на заседания ответчики не явились, материалы были рассмотрены в их отсутствие.
Волочкова ранее заявила РИА Новости, что не знала о карантине в селе Дивеево. В пресс-службе регионального управления МВД на это агентству указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.
В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. Всего в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
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30 июня, 10:35
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анастасия ВолочковаНижегородская областьПроисшествия
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