Дело Волочковой о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Дела об административных правонарушениях, совершенных балериной Дела об административных правонарушениях, совершенных балериной Анастасией Волочковой при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве, перенесены для рассмотрения в Москву, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что Волочковой вменяются две статьи Кодекса об административных правонарушениях: часть 1 статьи 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и часть 2 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ее водителю – только часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Волочкова и ее спутник обратились в нижегородский суд с ходатайствами о рассмотрении административных материалов по месту жительства в Москве.

"Дивеевский районный суд направил на рассмотрение в Москву материалы по административным правонарушениям, составленные в Дивеевском районе Нижегородской области. Ходатайства о рассмотрении дел по месту жительства поступили от Анастасии Волочковой", - говорится в сообщении.

Суд также направил на рассмотрение в Москву материал в отношении водителя. Отмечается, что на заседания ответчики не явились, материалы были рассмотрены в их отсутствие.

Волочкова ранее заявила РИА Новости, что не знала о карантине в селе Дивеево. В пресс-службе регионального управления МВД на это агентству указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.

В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора , находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. Всего в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.