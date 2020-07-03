https://ria.ru/20200703/1573859815.html
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за неделю
Украинские силовики три раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу офицер пресс-службы... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:18
2020-07-03T16:18
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
бмп-2
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155934/89/1559348990_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e5d1b4d09da392d0a6e354ffafe69f12.jpg
https://ria.ru/20200703/1573858838.html
луганская народная республика
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155934/89/1559348990_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e5d1b4d09da392d0a6e354ffafe69f12.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155934/89/1559348990_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cd58111042bfb5fbde5c5e05f825166e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155934/89/1559348990_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_38792743ca09396f3ca3293bbfaffbcc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, бмп-2, киев, украина, в мире