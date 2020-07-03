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В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за неделю
Украинские силовики три раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу офицер пресс-службы... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:18
ситуация в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, бмп-2, киев, украина, в мире

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за неделю

16:18 03.07.2020
80
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
Двадцать шестого июня в ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Мазейкин на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по трем подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2 и крупнокалиберные пулеметы.
Мазейкин заявил, что украинские силовики сосредотачивают вооружение и технику у линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новозвановка, Трехизбенка и Кряковка.
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