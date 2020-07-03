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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200703/1573859756.html
Лишенный сана схиигумен Сергий останется монахом
Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) продолжает оставаться членом Церкви в монашеском чине, к нему по-прежнему можно обращаться как "отец", сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:18
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
екатеринбург
общество
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Всё в жизни бывает. Но у меня большие сомнения, что схиигумен встанет на праведный путь. Так и будет народ баламутить и звездой ютуба выступать или окончательно в раскол уйдёт.
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, екатеринбург, общество

Лишенный сана схиигумен Сергий останется монахом

16:18 03.07.2020
4069
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий
Схиигумен Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) продолжает оставаться членом Церкви в монашеском чине, к нему по-прежнему можно обращаться как "отец", сообщили РИА Новости в московской патриархии.
Суд Екатеринбургской епархии в пятницу лишил сана схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского женского монастыря.
"Он продолжает оставаться чадом Русской православной церкви, но решением церковного суда лишен священного сана. Этим Церковь оставляет для него возможность покаяния и пересмотра своих действий", - сказал собеседник агентства.
При этом он уточнил, что уже "монашества лишить невозможно": Сергий Романов (в миру Николай Романов) останется монахом, а точнее, схимонахом - монахом, принявшим схиму, то есть обет вести особо строгую аскетическую, молитвенную жизнь.
Вахтанг Кипшидзе
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В соответствии с церковной традицией, к монаху, имеющему постриг, обращаются "отец", а к послушнику монастыря, который еще не принял монашеских обетов, - "брат". "Сергий - схимонах, к нему можно обращаться как "отец", - добавил собеседник.
По его словам, в самых крайних случаях верующего могут отлучить от Церкви, анафематствовать, однако в церковной практике такая мера применяется крайне редко.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Всё в жизни бывает. Но у меня большие сомнения, что схиигумен встанет на праведный путь. Так и будет народ баламутить и звездой ютуба выступать или окончательно в раскол уйдёт.
3 июля, 17:33
Влад Антилибер
300115
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