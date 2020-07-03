Лишенный сана схиигумен Сергий останется монахом

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лишенный сана Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) продолжает оставаться членом Церкви в монашеском чине, к нему по-прежнему можно обращаться как "отец", сообщили РИА Новости в московской патриархии.

Суд Екатеринбургской епархии в пятницу лишил сана схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского женского монастыря.

"Он продолжает оставаться чадом Русской православной церкви, но решением церковного суда лишен священного сана. Этим Церковь оставляет для него возможность покаяния и пересмотра своих действий", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что уже "монашества лишить невозможно": Сергий Романов (в миру Николай Романов) останется монахом, а точнее, схимонахом - монахом, принявшим схиму, то есть обет вести особо строгую аскетическую, молитвенную жизнь.

В соответствии с церковной традицией, к монаху, имеющему постриг, обращаются "отец", а к послушнику монастыря, который еще не принял монашеских обетов, - "брат". "Сергий - схимонах, к нему можно обращаться как "отец", - добавил собеседник.

По его словам, в самых крайних случаях верующего могут отлучить от Церкви, анафематствовать, однако в церковной практике такая мера применяется крайне редко.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.