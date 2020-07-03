Захарова не стала комментировать встречу "нормандского формата" в Берлине

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что комментировать проходящую в Берлине встречу представителей стран "нормандского формата", в том числе информацию о требовании к Киеву предоставить проект изменений в конституцию Украины, пока рано.
Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует, чтобы Киев до 6 июля представил проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также чтобы Киев активизировал усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера". Кроме того, по информации Spiegel, Москва хочет, чтобы Украина "без дополнительных условий" до 6 июля разработала в определенном формате список пленных, чьего освобождения она требует от ДНР и ЛНР. Они должны представить ответный список.
"В Берлине сегодня и завтра проходит встреча представителей лидеров государств "нормандского формата". Будет проведен обстоятельный анализ хода выполнения решений саммита "нормандского формата", который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Какие-либо комментарии есть смысл ожидать по завершении мероприятия", - приводит слова Захаровой издание News.ru.
Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата.
По словам источника РИА Новости, участниками встречи в Берлине выступают политсоветники лидеров: с российской стороны – Дмитрий Козак, с немецкой – Ян Хеккер, у французов – Эммануэль Бон, у украинцев – глава офиса президента Андрей Ермак.
Это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца. Замглавы администрации Кремля во время однодневного рабочего визита 13 мая встретился с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Яном Хеккером. По итогам встречи Козак сообщил журналистам, что участники консультаций "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине", а также "множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате". В кабмине ФРГ не стали раскрывать подробности встреч, отметив только, что приезд представителя Кремля, несмотря на санкции, был связан с обсуждением такой важной темы, как украинское урегулирование.