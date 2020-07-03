Захарова не стала комментировать встречу "нормандского формата" в Берлине

Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что Москва требует, чтобы Киев до 6 июля представил проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также чтобы Киев активизировал усилия по воплощению в жизнь "формулы Штайнмайера". Кроме того, по информации Spiegel, Москва хочет, чтобы Украина "без дополнительных условий" до 6 июля разработала в определенном формате список пленных, чьего освобождения она требует от ДНР и ЛНР. Они должны представить ответный список.