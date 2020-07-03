Путин призвал не потерять не вошедшие в Конституцию ценные предложения

"Все упаковать в конституцию практически не возможно, нереально, да и по сути дела не нужно, это не конституционный уровень. Но предложения, которые поступили от людей, которые мы не можем учесть в конституции и которые представляют из себя безусловную ценность для общества, эти предложения, безо всяких сомнений, должны быть реализованы. Либо в законах, либо в подзаконных актах", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.