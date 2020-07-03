https://ria.ru/20200703/1573859670.html
Путин призвал не потерять не вошедшие в Конституцию ценные предложения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все "упаковать" в Конституцию невозможно, но другие ценные предложения от людей должны быть реализованы, главное ничего... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:16
2020-07-03T16:41
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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конституция рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что все "упаковать" в Конституцию невозможно, но другие ценные предложения от людей должны быть реализованы, главное ничего не потерять.
"Все упаковать в конституцию практически не возможно, нереально, да и по сути дела не нужно, это не конституционный уровень. Но предложения, которые поступили от людей, которые мы не можем учесть в конституции и которые представляют из себя безусловную ценность для общества, эти предложения, безо всяких сомнений, должны быть реализованы. Либо в законах, либо в подзаконных актах", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
"Главное, чтобы нам ничего не потерять из того, что люди наработали и предложили полезного для страны", - добавил Путин.
Глава государства подписал указ о внесении в конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти российских избирателей.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).