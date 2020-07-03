https://ria.ru/20200703/1573859603.html
Свыше 550 жителей Подмосковья переселили из ветхого жилья с начала года
Более 550 жителей аварийных домов Подмосковья переехали в новые квартиры с начала года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда, говорится в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:15
2020-07-03T16:15
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.
Более 550 жителей аварийных домов Подмосковья
переехали в новые квартиры с начала года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
"За первое полугодие 2020 года благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Московской области из аварийного жилья в благоустроенные квартиры переехали 551 человек. Расселение осуществлялось в 15 городских округах", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы новое жилье получили жители Богородского, Талдомского, Пушкинского, Рузского, Коломенского и Сергиево-Посадского округов, а также Егорьевска, Лобни, Серпухова, Клина, Рошаля, Каширы, Шатуры, Серебряных Прудов и Электрогорска.
"Под переселение попало 227 аварийных помещений. Общая площадь расселенного фонда составила около 8,8 тысяч квадратных метров. Всего до конца 2020 года планируется переселить более 2,7 тысяч граждан из 1105 аварийных помещений общей площадью свыше 46,3 тысяч квадратных метров", - добавили в пресс-службе.