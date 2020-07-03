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Путин заявил о росте безработицы с начала пандемии
Безработица в России с начала пандемии немного подросла, но резкого скачка удалось избежать, заявил президент Владимир Путин, выразив надежду, что его не будет... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:56
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Путин заявил о росте безработицы с начала пандемии

16:15 03.07.2020 (обновлено: 16:56 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Безработица в России с начала пандемии немного подросла, но резкого скачка удалось избежать, заявил президент Владимир Путин, выразив надежду, что его не будет и в дальнейшем.
"У нас, слава Богу, сейчас нет, надеюсь, и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим. У нас немножко подросла безработица. У нас там было около 5%, сейчас там шесть с небольшим, по-моему. А в некоторых странах очень сильно, просто скачок. Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае. Повторяю еще раз, надеюсь, так и будет", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
Глава Минтруда Антон Котяков в начале июля заявил, что в марте уровень безработицы составлял 4,7%, в мае этот показатель вырос до 6,1%, но сейчас темпы роста безработицы замедляются.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
2 июля, 16:40
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