Путин заявил о росте безработицы с начала пандемии

"У нас, слава Богу, сейчас нет, надеюсь, и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим. У нас немножко подросла безработица. У нас там было около 5%, сейчас там шесть с небольшим, по-моему. А в некоторых странах очень сильно, просто скачок. Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае. Повторяю еще раз, надеюсь, так и будет", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.