Путин оценил меры поддержки населения при пандемии

"Что касается дальнейшей работы над выходом из сложной экономической ситуации в связи с пандемией, то я обращаю ваше внимание на то, что все меры поддержки, которые были предложены нами, над которыми работало правительство, они все возникали в ходе дискуссии и прямого взаимодействия с представителями бизнес-сообщества. Так и будет дальше без всякого сомнения", - сказал Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ.