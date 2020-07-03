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Путин оценил меры поддержки населения при пандемии
Меры поддержки, выработанные властями в период пандемии, возникали в ходе дискуссии с представителями бизнес-сообщества, так будет и дальше, заявил президент РФ РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, политика

Путин оценил меры поддержки населения при пандемии

16:13 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Меры поддержки, выработанные властями в период пандемии, возникали в ходе дискуссии с представителями бизнес-сообщества, так будет и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается дальнейшей работы над выходом из сложной экономической ситуации в связи с пандемией, то я обращаю ваше внимание на то, что все меры поддержки, которые были предложены нами, над которыми работало правительство, они все возникали в ходе дискуссии и прямого взаимодействия с представителями бизнес-сообщества. Так и будет дальше без всякого сомнения", - сказал Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ.
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