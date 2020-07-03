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Антитела к коронавирусу нашли у 17,7% жителей Подмосковья
Антитела к COVID-19 выявили у 17,7% обследованных жителей Подмосковья, всего в регионе исследование прошли 125 тысяч человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

Антитела к коронавирусу нашли у 17,7% жителей Подмосковья

16:10 03.07.2020 (обновлено: 16:38 03.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедик во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медик во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медик во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Антитела к COVID-19 выявили у 17,7% обследованных жителей Подмосковья, всего в регионе исследование прошли 125 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"По результатам ИФА-диагностики в Московской области у 17,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Агентству там также рассказали, что с 8 мая исследование прошли 125 тысяч жителей Подмосковья. Чтобы пройти ИФА-исследование, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30. Тестирование проводится бесплатно, в рамках ОМС, напомнили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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