Антитела к коронавирусу нашли у 17,7% жителей Подмосковья

Агентству там также рассказали, что с 8 мая исследование прошли 125 тысяч жителей Подмосковья. Чтобы пройти ИФА-исследование, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30. Тестирование проводится бесплатно, в рамках ОМС, напомнили в ведомстве.