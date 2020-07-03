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В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 172 человек
Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 172... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:08
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мьянма, в мире

В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 172 человек

16:08 03.07.2020
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© РИА Новости / Федор ВильнерМьянма
Мьянма
© РИА Новости / Федор Вильнер
Мьянма. Архивное фото
БАНГКОК, 3 июл - РИА Новости. Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 172 человек, сообщает на своей странице в соцсети Facebook мьянманский департамент пожарной охраны, также исполняющий функции службы чрезвычайных ситуаций.
"Всего на месте оползня обнаружены 172 тела погибших. 54 человека, получившие травмы, находятся в больницах", - говорится в сообщении спасателей, которые ведут поисково-спасательную операцию на месте оползня вторые сутки.
Ранее сообщалось, что в результате оползня, сошедшего утром в четверг, погибли 162 человека.
Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.
Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускает к работе также и индивидуальных старателей, часто селящихся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.
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