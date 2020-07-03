В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 172 человек

БАНГКОК, 3 июл - РИА Новости. Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 172 человек, сообщает на своей странице в соцсети Facebook мьянманский департамент пожарной охраны, также исполняющий функции службы чрезвычайных ситуаций.

"Всего на месте оползня обнаружены 172 тела погибших. 54 человека, получившие травмы, находятся в больницах", - говорится в сообщении спасателей, которые ведут поисково-спасательную операцию на месте оползня вторые сутки.

Ранее сообщалось, что в результате оползня, сошедшего утром в четверг, погибли 162 человека.

Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.