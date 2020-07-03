https://ria.ru/20200703/1573858838.html
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой, по ее данным, велся обстрел... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:06
2020-07-03T16:11
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
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донбасс
луганская народная республика
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики
уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе
, с которой, по ее данным, велся обстрел подконтрольных ЛНР поселков Березовское и Голубовское, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий
.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу обстреляли территорию республики из минометов калибром 120 миллиметров, в результате в Голубовском один человек был ранен, в поселке Березовское повреждены два дома.
"Адекватными действиями наших защитников минометный расчет (украинских силовиков - ред.) был уничтожен", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате ответного огня со стороны ЛНР двое украинских силовиков погибли и один был ранен, также уничтожен миномет калибром 120 миллиметров. "Мы призываем представителей международных организаций зафиксировать факты преступлений украинской стороны в отношении мирного населения Донбасса", - заявил Осадчий.
По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, материалы по обстрелам будут переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в Генпрокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93 бригады украинских силовиков.