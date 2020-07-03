В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе , с которой, по ее данным, велся обстрел подконтрольных ЛНР поселков Березовское и Голубовское, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу обстреляли территорию республики из минометов калибром 120 миллиметров, в результате в Голубовском один человек был ранен, в поселке Березовское повреждены два дома.

"Адекватными действиями наших защитников минометный расчет (украинских силовиков - ред.) был уничтожен", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате ответного огня со стороны ЛНР двое украинских силовиков погибли и один был ранен, также уничтожен миномет калибром 120 миллиметров. "Мы призываем представителей международных организаций зафиксировать факты преступлений украинской стороны в отношении мирного населения Донбасса", - заявил Осадчий.