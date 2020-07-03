В России не было и не будет ограничений национальных прав, заявил Путин

"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда", - сказал президент на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.