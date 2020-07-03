https://ria.ru/20200703/1573858801.html
В России не было и не будет ограничений национальных прав, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:05
2020-07-03T16:11
новости - религия и мировоззрение
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:162:2838:1758_1400x0_80_0_0_8d87b4589dc5ca1a081b441208f2285e.jpg
https://ria.ru/20200703/1573859037.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:162:2838:1758_1400x0_80_0_0_8d87b4589dc5ca1a081b441208f2285e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_109:0:2838:2047_1400x0_80_0_0_58dd57e4b09771bb2a0032c57089e419.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_274:0:2321:2047_1400x0_80_0_0_c2541f97e854a5b495ed38cf5dd95db8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, владимир путин, общество