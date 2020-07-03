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В России не было и не будет ограничений национальных прав, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:11
новости - религия и мировоззрение
владимир путин
общество
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:162:2838:1758_1400x0_80_0_0_8d87b4589dc5ca1a081b441208f2285e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, владимир путин, общество

В России не было и не будет ограничений национальных прав, заявил Путин

16:05 03.07.2020 (обновлено: 16:11 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств.
"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда", - сказал президент на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Вчера, 16:10
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
1892005
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