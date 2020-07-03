Посольство анонсировало вывозные рейсы из Армении в Россию

ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило в пятницу о планируемых 6-9 июля вывозных рейсах из Еревана в Краснодар, подмосковный Жуковский и Москву, полеты будут выполнены в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию… на 6 июля назначен рейс Ереван – Краснодар. Номер рейса и время вылета уточняются", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Отмечается, этот перелет возможен для жителей Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Волгоградской областей, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Севастополя.
В дипмиссии заявили, что на 7 июля запланирован рейс Ереван – Жуковский. Его время также уточняется. Указанным рейсом смогут воспользоваться жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областей, Мордовии.
"Девятого июля в 17.25 по местному времени (16.25 мск) состоится вылет рейса SBI3206 Ереван – Москва для жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областей и Мордовии", - заявили в пресс-службе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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