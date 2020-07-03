Количество поездок в рамках горпроката "Велобайк" выросло в 6 раз

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Количество поездок в рамках городского проката "Велобайк" выросло в 6 раз по сравнению маем и на треть к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Количество поездок в рамках городского проката "Велобайк" выросло в 6 раз по сравнению маем и на треть к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ , при поддержке которого столичные власти реализуют проект.

Сезон работы велопроката был открыт в столице с 10 апреля только для бесплатных поездок курьеров и волонтеров, а с 1 июня прокат доступен для всех желающих.

"Москвичи активно брали в прокат велосипеды – только за июнь они совершили 1,3 миллиона поездок. При этом с момента открытия велопроекта пользователи прокатились свыше 1,6 миллиона раз. Из них 500 тысяч проехали курьеры и волонтеры, помогающие населению во время режима самоизоляции", - говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, абсолютный рекорд зафиксирован 24 июня в день проведения Парада Победы - в тот день пользователи совершили 77 тысяч поездок, что на 60% больше дневного максимального значения прошлого года.

Жители столицы приобрели более 22 тысяч сезонных абонементов, 240 тысяч — суточных и 14 тысяч — абонементов на месяц. Пользователи велотранспорта в этом году стали чаще покупать доступы через мобильное приложение: 93% против 88% в прошлом сезоне. Остальные абонементы были оформлены на сайте "Велобайка".

"После смягчения режима самоизоляции, всего спустя месяц после начала работы "Велобайка" для всех желающих, мы видим, что пользователи стали активно использовать прокатные велосипеды. Сегодня это удобный и безопасный способ передвижения, который также минимизирует контакты с другими людьми в общественном транспорте. В этом сезоне мы расширим присутствие "Велобайка" в новых районах Москвы. Мы также продолжим популяризировать здоровый образ жизни, так как „Велобайк“ существует уже 7 лет и является частью общебанковской программы „Здоровая страна“", - сказал старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.