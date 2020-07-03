https://ria.ru/20200703/1573858611.html
Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого
Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".
2020-07-03T16:04
2020-07-03T16:04
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858297_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a170498a8a17fadeb56d8e2bf33948ea.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого
Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".
2020-07-03T16:04
true
PT2M10S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858297_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a170498a8a17fadeb56d8e2bf33948ea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858297_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_480cfdcc848e1db6e0492b9e8e18a98d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858297_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_7a9f0f5cafe7ee4a5133176a2bee92d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, большой театр, москва, видео, общество
Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого
Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".
2020-07-03T16:04
true
PT2M10S
Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого
Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".