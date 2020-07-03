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Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого
Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".
2020-07-03T16:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого
Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".
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РИА Новости
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видео, большой театр, москва, видео, общество
Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого
Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".
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Хранитель фонтанов: узнали, как работает фонтан у Большого

16:04 03.07.2020
48
Виталий Давыдов обслуживает фонтаны в Москве почти 30 лет, но его любимый — Театральный. Мы решили узнать, что внутри у одного из самых известных фонтанов в столице, а заодно спросить, чем он так дорог "хранителю фонтанов".
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Большой театрМосква
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