https://ria.ru/20200703/1573858431.html
В Башкирии три человека погибли в ДТП
Две легковые автомашины столкнулись в пятницу днем на автодороге республиканского значения в Башкирии, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:01
2020-07-03T16:01
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573829581.html
1
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857888_0:111:954:648_1400x0_80_0_0_c7dbacb4b29af187cb9a73b94f8a3e9c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия