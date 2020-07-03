В Башкирии три человека погибли в ДТП

По его словам, сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из искореженных транспортных средств. Все погибшие - двое мужчин и женщина - находились в легковом автомобиле Daewoo Nexia. Пострадавшие двое мужчин из автомобиля Шевроле Нива госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.