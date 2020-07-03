Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573858431.html
В Башкирии три человека погибли в ДТП
Две легковые автомашины столкнулись в пятницу днем на автодороге республиканского значения в Башкирии, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:01
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857888_0:111:954:648_1400x0_80_0_0_c7dbacb4b29af187cb9a73b94f8a3e9c.jpg
https://ria.ru/20200703/1573829581.html
1
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857888_0:111:954:648_1400x0_80_0_0_c7dbacb4b29af187cb9a73b94f8a3e9c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857888_5:0:954:712_1400x0_80_0_0_8a5508e29dbed802ea0fc0aa87d606dc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857888_197:0:909:712_1400x0_80_0_0_20913c9539ffb28ff3d94efa23aa0849.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Башкирии три человека погибли в ДТП

16:01 03.07.2020
1158
© Фото : МЧС РоссииДТП в Башкирии
ДТП в Башкирии
© Фото : МЧС России
ДТП в Башкирии
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Две легковые автомашины столкнулись в пятницу днем на автодороге республиканского значения в Башкирии, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Между населенным пунктом Щепное и городом Благовещенск произошло ДТП с участием двух транспортных средств - Daewoo Nexia и Шевроле Нива. Пострадали пять человек, в том числе трое погибших", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди жертв аварии детей нет.
ДТП в Кургане
Вчера, 09:52
В Кургане произошло ДТП с автобусом
По его словам, сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из искореженных транспортных средств. Все погибшие - двое мужчин и женщина - находились в легковом автомобиле Daewoo Nexia. Пострадавшие двое мужчин из автомобиля Шевроле Нива госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
100220
Обсудить 1
Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Туве возбудили дело об убийстве после пропажи четырехлетнего ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Туве малолетний ребенок пропал на реке, пока его мать пила с сожителем
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Володарский мост в Санкт-Петербурге
В Петербурге за день два человека прыгнули в воду с мостов
Автомобиль Прокуратуры России
Жителя Якутии будут судить за изнасилования детей
Полиция в Германии
В Германии неизвестный выстрелил в десятилетнего ребенка
Американский военнослужащий в Сирии
В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных
Работник пожарной охраны
В Ленинградской области во время пожара взорвались газовые баллоны
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Глава ДНР Денис Пушилин
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Посол США в России Джон Салливан
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СК разберется в инциденте с сближением самолетов над Ростовом-на-Дону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния