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Число случаев заболевания COVID-19 в Японии превысило 20 тысяч
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Японии превысило 20 тысяч, при этом в стране были установлены два антирекорда: впервые за два месяца... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:57
коронавирус covid-19
япония
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коронавирус covid-19, япония, в мире

Число случаев заболевания COVID-19 в Японии превысило 20 тысяч

15:57 03.07.2020
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© AP Photo / Jae C. HongМужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Мужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
© AP Photo / Jae C. Hong
Мужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Японии превысило 20 тысяч, при этом в стране были установлены два антирекорда: впервые за два месяца число инфицированных в Токио за сутки превысило 120 человек, а по стране превысило 200 человек.
Статистику ежедневно публикуют японские СМИ, которые собирают и объединяют данные по 47 префектурам.
Так, по данным на 21.00 пятницы (15.00 мск) за сутки в столице Японии COVID-19 подтвердили у 124 человек. Второй день подряд суточный прирост инфицированных коронавирусом в столице Японии составляет более 100 человек: накануне было выявлено 107 случаев заражения.
Число выявленных случаев COVID-19 за сутки по всей стране также подскочило до двухмесячного максимума: в пятницу коронавирус подтвердили у 236 человек. Последний раз данный показатель превышал отметку в 200 человек 3 мая.
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Общее число заразившихся в стране составило 20038 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 990 человек, выздоровели 17524 человека.
Начиная с 5 мая, число новых заражений в столице Японии было постоянно ниже 40, а в период с 16 мая по начало июня и вовсе иногда доходило до однозначных цифр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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